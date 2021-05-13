Boston Celtics’te Jaylen Brown 3 ay sahalardan uzak kalacak

13 Mayıs 2021 Perşembe, 22:46

NBA Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics’ten yapılan açıklamada, Jaylen Brown’ın el bileğinden başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı ifade edildi.

Hafta başında yapılan açıklamada, Brown’ın sol el bileğinde yırtık olduğu ve sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği belirtilmiş fakat dönüş tarihine ilişkin açıklama yapılmamıştı.

KARİYER REKORUNA ULAŞMIŞTI

2016 NBA Draftı’nda Boston Celtics tarafından seçilen Jaylen Brown, bu sezon yüzde 48.4 isabet oranıyla 24.7 sayı ortalaması yakalamıştı. Bu ortalama Brown’ın kariyerinde ulaştığı en yüksek sayı ortalamasıydı.