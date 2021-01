Bowie’den Lennon şarkısına cover

08 Ocak 2021 Cuma, 14:55

David Bowie hayata veda edeli 5 yıl (10 Ocak 2016) oldu ama ünlü sanatçının yıllar önce yaptığı ve hiç yayımlanmamış kayıtlarının ardı arkası kesilmek bilmedi. David Bowie’nin 74. yaşgününde (8 Ocak) yayımlanan iki şarkı sanatçının hayranları için hazine niteliğinde. Bu şarkılardan biri en az Bowie kadar ünlü bir isme John Lennon’a (“Mother), diğeri ise Nobel ödüllü efsane müzisyen ve şair Bob Dylan’a (“Tryin’ To Get To Heaven”) ait.

David Bowie’nin 1998’de kaydettiği “Mother” cover’ının aslında 2000 yılında çıkarılması planlanan bir John Lennon ‘tribute’ albümünde kullanılması düşünülmüş ama albüm rafa kalkınca parça da unutulmuştu. Daha sonra 2006 yılında şarkının bir kopyası bir podcast aracılığıyla gün yüzüne çıkmıştı.

The Guardian’da yayınlanan bir makale David Bowie ve John Lennon dostluğuna ışık tutuyor. Yapımcı Tony Visconti ile BBC Radio 4’da yapılan bir söyleşiye gönderme yapılan makalede Lennon ve Bowie’nin nasıl tanıştıkları anlatılıyor. Visconti o günü şöyle anlatıyor: “Bowie o gün John Lennon ile tanışacağı için son derece korkuyordu ve beni de çağırmıştı. Gece saat 1 civarında gittik ve yaklaşık iki saat boyunca John Lennon ve David birbirleriyle hiç konuşmadılar. David yere oturmuş ve elindeki kalemle önündeki resim defterine bir şeyler çiziktiriyor ve Lennon’ı tamamen görmezden geliyordu. İki saat sonra John nihayet David’e döndü ve ‘Defterin yarısını yırtıp bana versene, seni çizmek istiyorum’ dedi. David de ona “Ah, çok güzel fikir’ dedi ve nihayet açıldı. John David’in karikatürünü yapmaya başladı ve David de onunkini çiziyordu ve bitirdiklerinin birbirlerine gösterip gülmeye başladılar. Buzlar böylece kırılmış oldu.”

Piyasaya çıkan single’da ayrıca “Tryin’ To Get To Heaven” adlı parça da bulunuyor. Aslında bu kayıt da bir cover ve parçanın asıl sahibi Bob Dylan. Bob Dylan parçanın aslını 1997 tarihli “Time Out of Mind” adlı albümüne koymuştu.

David Bowie’nin doğumgünü şerefine yayımlanan ve 1000 tanesi krem renginde olmak üzere toplam 8147 kopya olarak satışa sunulan vinil 45‘liklere ulaşmak belki biraz zor ama parçaları Spotify ve benzeri platformlardan dinleyebilirsiniz.