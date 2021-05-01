Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür: Gösterdiğiniz üstün gayret için...
Ateizm Derneği, Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a "Ateizmin yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı" teşekkür etti.
Başta laikliğe karşı mesajları olmak üzere yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerin odağı olan, en son ise 'pamuk'lu açıklamasının ardından Twitter hesabını kapatmak zorunda kalan Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a Ateizm Derneği'nden 'teşekkür' geldi.
Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu ülkede yaşayan herkes -ben dahil- az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah” ifadelerini kullanmıştı.
Tepkilere de yanıt veren Boynukalın, “Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var. Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur. Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım” diye yazmıştı.
Daha sonra Twitter hesabını kilitleyen Boynukalın, bir süre sonra da hesabını tamamen kapattı.
"GÖSTERDİĞİNİZ ÜSTÜN GAYRET İÇİN"
Prof. Boynukalın'a gelen tepkiler arasında bir de teşekkür mesajı vardı. Ateizm Derneği, Boynukalın'ın tweetlerini paylaşıp, "Ateizmin yaygınlaşmasında ve araştırılmasında gösterdiğiniz üstün gayret için dernek olarak size büyük bir teşekkür borçluyuz. Böyle devam etmenizi diliyoruz" notunu düştü.
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