Bozcaada'da doğa tahribatına tepki

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:56

Bozcaada'nın Habbele Koyu'nda 'binaların denize kaydığı' gerekçesiyle iş makineleriyle yapılan çalışmalarla birlikte 'gabion duvar' inşa edildi.

Yapılan çalışmaların ekosisteminde geri dönüşü olmayan tahribata yol açtığını belirten Bozcaada Forum katılımcıları, ''Vahşi turizm ile büyük bir değişim içine giren Bozcaada, sakinlerinin çoğunluğunun bilgisi dışında yapılmakta olan, birçok konuyu kapsayan yeni plan, proje ve uygulamalarla maalesef özgün kimliğini kaybetmiş, sıradan, birbirinin benzeri 'turizm destinasyonları'dan bir diğerine dönüştürülmek istenmektedir'' denildi.

'YENİ TAHRİBATLARA YOL AÇACAK'

Forum katılımcıları, ''Yapılan bu projenin emsal teşkil ederek aynı koyda ve adanın farklı bölgelerinde yeni tahribatlara yol açacağı ve günü birlik turizm tesisi söylemi altında hızla "özel beach club"lara zemin hazırlayacağı endişesini taşımaktayız'' ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

'Yurttaşlar tarafından proje alanı dışına da iş makineleriyle müdahalenin yapıldığı ortaya konulmuş ve yerel yönetim göreve çağrılmıştır' denilen açıklamada, ''Süreç boyunca sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetim benzer bir anlayışla vatandaşları oyalama ve yanlış bilgilendirme yoluna girmiştir'' denildi.