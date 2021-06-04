Brezilya Milli Takımı, Copa America'yı boykot ediyor

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, oyuncularının Copa America'da oynamaya sıcak bakmadığını, bu kararı boykot edeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 12:45
Brezilya Milli Takımı, Copa America'yı boykot ediyor
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Sambacıların boykot kararını, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında oyuncuların büyük kısmının Copa America'da oynamaya sıcak bakmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, takım kaptanı Casemiro'nun da boykot kararını desteklediğini açıkladı.

Futbolcuların konu hakkında görüşünü federasyon başkanına ilettiğini belirten Tite, kararın bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Koronavirüs salgınında 470 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da, Copa America'nın ülkeye alınması halk tarafından sert tepki gördü.

NE OLMUŞTU?

Copa America 2021, Arjantin ve Kolombiya'ya verilmişti. Kolombiya'daki protestolar sonrasında turnuvaya sadece Arjantin'in ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), organizasyonun Brezilya'ya verilmesine gerekçe olarak, Arjantin'deki koronavirüs salgını gösterilmişti.

Brezilya'nın, ABD'nin ardından en fazla Covid-19 ölümünün görüldüğü ülke olması CONMEBOL'in kararının eleştirilmesine yol açmıştı.


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