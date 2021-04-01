Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 869 kişi öldü
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 321 bin 515'e çıktı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı oldu.
Ülkede bir günde en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti.
Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.
EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.
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