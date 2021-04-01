Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 869 kişi öldü

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:49

Ülkede bir günde en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti.

Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.