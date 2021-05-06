Brezilya'da uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma: 25 kişi öldü
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine karşı polis tarafından yürütülen operasyon esnasında çıkan bir çatışmada biri polis memuru olmak üzere en az 25 kişi öldü.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine karşı polis tarafından yürütülen operasyon esnasında çıkan bir çatışmada biri polis memuru olmak üzere en az 25 kişi öldü.
Çatışma, şehrin Jacarezinho bölgesindeki bir gecekondu mahallesinde bir polis operasyonunda gerçekleşti. Polis kaynaklarına göre organize suçla mücadele amaçlı yürütülen operasyona 200'den fazla polis katıldı.
Brezilya merkezli O Globo gazetesi, metro trenindeki iki yolcuya kurşun isabet ettiğini bildirdi. Gazete iki kişinin de kurtarıldığını yazdı.
Emniyet güçleri, Facebook'ta yayımladıkları yazılı açıklamada Andre Leonardo de Mello Frias isimli polis memurunun öldüğünü doğruladı. Rio de Janeiro, ülkenin suç oranının en yüksek olduğu şehirlerinden biri.
Bazı bölgeleri ise uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen çetelerin kontrolü altında.
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