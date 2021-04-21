Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, Suriye hükümet güçleri ile terör örgütü YPG/PKK arasında akşam saatlerinden itibaren şiddetli çatışmalar yaşandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren Suriye hükümet güçlerinin, akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/PKK'ya mensup bir gruba ateş açması sonucu taraflar arasında çatışmalar başladı.
Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine YPG/PKK'lı teröristler, ilçe merkezinde Suriye hükümet güçlerine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeye girmeye çalıştı.
Buna karşılık, Kamışlı Havalimanında konuşlu Suriye hükümet güçleri de kentteki örgüt mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.
Çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
RUSYA MÜDAHALE ETTİ
Rusya'nın ara buluculuğuyla çatışmalar durdu. Ancak Kamışlı'da taraflar arasındaki gerginlik sürüyor.
YPG/PKK'lı teröristlerle Suriye hükümet güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bu yılın başlarından da gerginlik yaşamıştı. Karşılıklı abluka ve çatışmalara dönüşen söz konusu gerginlik, şubat ayının başlarında Rusya'nın ara buluculuğuyla yatışmıştı.
HASEKE'DEKİ DURUM
Terör örgütü YPG/PKK ve Suriye hükümet güçleri, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Suriye hükümet güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.
Kamışlı ilçe merkezinde ise Suriye hükümet güçlerine ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.
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