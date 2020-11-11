Brezilya'nın askıya aldığı Covid-19 aşısına, Türkiye'den devam kararı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 19:12

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Brezilya'da insanlar üzerinde denenen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneylerinin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin, "Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık" dedi.

Prof. Dr. Ünal, aşının faz-3 çalışmasının yürütüldüğünü hatırlatarak, dün Brezilya'da "yan etki" nedeniyle aşı çalışmalarının durdurulduğu haberinin geldiğini söyledi. Türkiye'de de dün itibarıyla aşı yapmayı durdurduklarını belirten Ünal, durumu konuyla ilgili kişilerden oluşan komiteye haber verdiklerini ve durumu takip etmeye başladıklarını ifade etti.

Bugün Brezilya'daki olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını vurgulayan Ünal, "Bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta. İkinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası... Yani aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey" ifadesini kullandı.

"AŞILAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ünal, bine yakın hasta alan Endonezya'nın aşı çalışmalarını durdurmadığına dikkati çekerek, "Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etki yok" diye konuştu.

Aşının sağlık personelleri dışındaki gönüllülere de uygulanmasıyla ilgili bilgilendirmenin yapılacağına dikkati çeken Ünal, "Bir web sayfası hazırlanıyor. Bu sayfada hangi merkezde kime ne zaman nasıl müracaat edileceği yer alıyor. Ayrıca merkez sorumlularının telefon numaralarından ulaşılabilecek. Vatandaşlar, web sayfası veya telefonla ulaşıp randevu alması gerekecek. Her merkezin belli aşılama kapasitesi var. Belli bir randevu sistemi içerisinde gelenleri aşılayacağız. Aşı içinde bilimsel olarak en ufak bir şüphemiz olsa bunun devamını bizler de kabul etmeyiz. Öyle gözüküyor ki aralık sonuna doğru en azından bu iki aşı ve Amerika'da devam eden Moderna diye bir aşı var. En azından bu 3'ü bizim bilebildiğimiz kadarıyla başka aşılar da var ruhsatlarını alıp erken üretimle dünya ülkelerinde yapılmaya başlanacak gibi duruyor. İnşallah ülkemiz de bu erken erişim programından yararlanmış olur." şeklinde konuştu.