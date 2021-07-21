Bruno Alves, Famalicao'dan ayrılıyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Bruno Alves, 19 gün önce sözleşme imzaladığı Famalicao ile yollarını ayırma hazırlanıyor.
Portekiz’de yayın yapan Abola’da yer alan haberde, Bruno Alves’in Famalicao ile sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.
19 gün önce takıma katılan Alves için resmi açıklanma henüz yapılmazken ayrılık kararının takım içinde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.
ANTRENMANDA TARTIŞMA YAŞANDI
Haberde, Bruno Alves’in takımın teknik direktörü Ivo Vieria ile yaşadığı tartışma sonrasında ayrılık kararı aldığı ifade edilirken Alves’in takımdan ayrıldıktan sonra emekli olmayı düşündüğü kaydedildi.
Daha önce Porto, Zenit, Cagliari, Rangers ve Parma formaları giyen 39 yaşındaki oyuncu, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Alves’in geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye dönebileceği iddia edilmişti.
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