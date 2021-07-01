Bruno Alves’in babası Washington Alves: “Türkiye’den teklifler var”
Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Bruno Alves’in babası Washington Alves, Türkiye’den teklifler olduğunu söyledi.
Portekiz’de yayın yapan Record gazetesinde yer alan haberde, Bruno Alves’in Türkiye’ye dönebileceği ifade edildi. Haberde, geçtiğimiz hafta Parma ile yollarını ayıran Alves’in Porto’dan teklif aldığı belirtildi.
“TÜRKİYE’DEN TEKLİF GELDİ”
Haberde, Bruno Alves’in babası Washington Alves’in açıklamalarına yer verilirken şu ifadeler yer aldı, “ Yalnızca Porto’dan değil Portekiz, İtalya, Meksika ve Türkiye’den bazı kulüpler teklif yaptı. Bruno’nun önünde birçok seçenek var. Belki bu yıl olmayabilir ama şartlar oluşursa kariyerinin sonunda Porto’ya dönebilir.”
2013-2016 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, sarı-lacivertli takımla iki kupa kazanmıştı.
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