Bu kez Fahrettin Altun hedef aldı: "Azgın azınlık"
"Kabe fotoğrafı" soruşturmasının ardından öğrenciler bu kez İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hedef alındı. Altun, yayınladığı mesajda öğrencilere, "Azgın azınlık" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının, Melih Bulu'nun okullarına rektör olarak atanmasını protestoları sürüyor. Dün 4 öğrenci, bazı gazete ve televizyonların hedef göstermesinin ardından açılan "Kabe fotoğrafı" soruşturmasında gözaltına alındı.
Gözaltıların ardından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin cinsiyet kimlikleri hedef alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Sapkın LGBT" sözlerinin ardından bir nefret söylemi de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun öğrencileri, "Azgın azınlık" sözleriyle hedef aldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Fahrettin Altun, "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır" sözlerini sarf etti.
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