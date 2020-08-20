'Bu ücret açlık sınırı altındadır'

20 Ağustos 2020 Perşembe, 15:20

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri personelinin özlük hakları, fiili hizmet zammı ve emeklilerin ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili taleplerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Yardımcı hizmetliler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin özlük hakları iyileştirilecek midir?

Memurların emekli ikramiyeleri artıracak düzenleme düşünülmekte midir? Hizmet kolunda çalışanlar için fiili hizmet zammı yapılacak mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

EMEKLİYE VERİLEN BAYRAM İKRAMİYESİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 18 inci maddesi ile; Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almaları şartıyla, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeneceği hüküm altına alınmıştır” diye uygulamayı anlatarak yanıt verip artırım konusunda ise umut vermedi.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önermesi ile gündeme gelen Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliye verilen bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılının Ramazan Bayramı öncesinde başlatıldı.1000 lira olarak açıklanan ikramiye ödemesi 6 bayramda 12,4 milyon emekli yararlandı. CHP emeklilere verilen bayram ikramiyesinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek artırılması için kanun teklifleri verdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını önerdi. Konuyu soru önergesi ile Bakan Selçuk’a da ileten Gürer’e Bakan Selçuk mevcut ödeme yöntemini anlatmakla yetinip ikramiye artışından söz etmedi.

ÖZLÜK HAKLAR VE YIPRANMA PAYIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YOK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Selçuk’un yardımcı hizmetler ve genel hizmetler sınıfının özlük hakları ile hizmet kolunda çalışanlara, kamuoyunda ‘yıpranma payı’ olarak bilinen fiili hizmet zammıyla ilgili sorularda yöneltti. Ancak Bakan Selçuk bu soruları da yanıtsız bıraktı. Gürer Bakanın sorularına yanıt vermemesinin bu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı şeklinde anlaşılabileceğini ifade etti. ,

GÜRER: “YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ UMUTLARI BAŞKA BAHARA KALDI”

Taşeronların kadroya alınmasının ardından yardımcı hizmetler sınıfından çalışan 100 bine yakın personelin memur kadrolarına atanmak için umutlu bekleyişinin Bakan Selçuk yeşil ışık yakmadı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ 100 binden fazla yardımcı hizmetler personeli Devlet Memurları Kanunu’ndaki yardımcı hizmetler sınıfıyla ilgili hükümlerin tümünü hak etmek istiyor. Yardımcı hizmetler sınıfının memur kadrosuna geçme ihtimali bir tarafta dursun, Bakan Selçuk bu çalışanların özlük haklarıyla ilgili bir düzenlemeden de bahsetmiyor. Mağduriyetleri bakan görmezden geliyor ” diye konuştu.

GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA HAKSIZLIK YAPILIYOR

Genel İdare hizmetleri sınıfında yüksekokul ve yüksek lisans mezunu memurların ortaokul ve lise mezunu memurlara göre eğitim durumlarına istinaden özlük hakları açısından bir fark bulunmamasının da hakkaniyetten uzak olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kişilerin görmüş oldukları eğitimin karşılığını alacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

YIPRANMA PAYI ADİL DEĞİL

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un kamuoyunda ‘yıpranma payı’ olarak bilinen fiili hizmet zammı konusunda da bir açıklama yapmamış olmasının, bu konuda da bir düzenlemenin olmayacağı anlamına geldiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için kısmı bir düzenleme yapılmış olsa da yaptıkları işlerden dolayı ödüllendirme ve erken emekli edilme uygulamalarının adil bir şekilde yapılmadığı da bilinmektedir” şeklinde konuştu.

EMEKLİYE VERİLEN BAYRAM İKRAMİYESİ 2 YILDA 3’TE 1’DEN FAZLA ERİDİ

Bakan Selçuk’un, soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018 yılından bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000’er lira bayram ikramiyesi veriliyor. Ancak, 2018 yılında ilki verilen bayram ikramiyesi emeklilerin hesabına yatırıldığında o günkü dolar kuru 4.57 lira idi. Bugün ise 7.30 liraya çıktı. 2018 yılında aldıkları emekli ikramiyesinin dolar kuru karşısındaki değeri 219 dolar olan emeklilerin, bugün aldıkları bayram ikramiyesinin dolar karşısındaki değeri 136 dolara düşmüştür. Aradaki fark 83 dolardır. Emeklilere 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi dolar karşısında bugüne kadar 773 lira erimiştir. Yani ikramiyenin 3’te 1’inden fazlası emeklilerin cebine girmeden çıkmıştır” diye konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türk lirasının dolar kuru karşısında erimesi, artan enflasyon, tüm ürünlere art arda gelen zamlar da göz önünde bulundurularak, emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyesinin en azından asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini de söyledi. Gürer, “Emekliler çok zor koşullarda yaşamakta olup bu zor koşulların bir nebze olsun hafifletilmesi için aldıkları maaşlarda düzenlemeye gidilmesi ihtiyaçtır. 1500 lira altında emekli maaşı olmayacak denmiştir. Bu ücret açlık sınırı altındadır. Emeklilerimiz daha iyi koşullarda yaşamayı hak etmektedir. AKP iktidarı emeklinin sorunlarını görmezden gelmekten vazgeçip sorunları çözecek düzenlemelere yönelmelidir.“ diye konuştu.