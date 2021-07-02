Buca Belediyesi'nden emekçilere rekor promosyon

02 Temmuz 2021 Cuma, 14:18

İzmir’in CHP’li Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon anlaşmasını, emekçisinin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda rekor zamla Toplu İş Sözleşmesi sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan Belediye, pandemi sürecinde personele nefes aldıracak ikinci hamlesini de banka promosyonu ile gerçekleştirmiş oldu.

2021 yılı başında Buca Belediyesi’nin şirketi Bucamar’da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) görev yapan ve bin 300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi’ni dönemin rekor zam oranıyla imzalayan Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon görüşmelerini sonuçlandırdı. Pazarlıklar sonucu emekçinin lehine olabilecek en yüksek rakamı elde etmeyi hedefleyen belediye yetkilileri, görüşmeler sonucunda müjdeyi çalışanları ile paylaştı.

Tüm personelin yüzünü güldüren anlaşma kapsamında, belediye iştiraki olan Bucamar çalışanlarına kişi başı 7 bin 225 TL ödeme yapılacak. Yapılan anlaşma ise şimdiye kadar personele verilen rekor düzeyde promosyon oldu.