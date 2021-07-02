Buca Belediyesi'nden emekçilere rekor promosyon
CHP’li Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon görüşmelerini sonuçlandırdı, Emekçilere 7 bin 225 TL ödeme yapılacak.
İzmir’in CHP’li Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon anlaşmasını, emekçisinin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda rekor zamla Toplu İş Sözleşmesi sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan Belediye, pandemi sürecinde personele nefes aldıracak ikinci hamlesini de banka promosyonu ile gerçekleştirmiş oldu.
2021 yılı başında Buca Belediyesi’nin şirketi Bucamar’da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) görev yapan ve bin 300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi’ni dönemin rekor zam oranıyla imzalayan Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon görüşmelerini sonuçlandırdı. Pazarlıklar sonucu emekçinin lehine olabilecek en yüksek rakamı elde etmeyi hedefleyen belediye yetkilileri, görüşmeler sonucunda müjdeyi çalışanları ile paylaştı.
Tüm personelin yüzünü güldüren anlaşma kapsamında, belediye iştiraki olan Bucamar çalışanlarına kişi başı 7 bin 225 TL ödeme yapılacak. Yapılan anlaşma ise şimdiye kadar personele verilen rekor düzeyde promosyon oldu.
Video Haberler
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
- Fransa-İsviçre maçı için imza kampanyası başlatıldı