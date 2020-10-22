Buğra Kavuncu: Aynı iftiraları daha önce de yaptı

22 Ekim 2020 Perşembe, 11:12

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir TV programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında “FETÖ” bağlantısı olduğuna dair bir iddia ortaya atması üzerine devam eden tartışma sürüyor.

Kavuncu, Ümit Özdağ'a iddiasını kanıtlamasını söylemiş ve Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı şekilde İYİ Parti'nin 81 il başkanı da dün Ümit Özdağ hakkında ihraç talebiyle suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

Buğra Kavuncu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

‘FETÖ'YE HER DÖNEM LANET OKUDUM’

“Ben kendimi Atatürkçü, Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorum. Ben FETÖ'cü değilim. FETÖ'ye her dönem lanet okudum. FETÖ ile hiçbir şekilde iltisakım, irtibatım olmadı. 2010'dan önce o örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda hepimiz bulunduk. Ben hiçbir zaman sempati duymadım. Fethullah Gülen örgüt elebaşını hiç görmedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Abant toplantılarına katılmadım. Okullarına dershanelerine gitmedim. Bağışta da bulunmadım.

‘DAHA ÖNCE DE YAPTI’

Kendisine sormak lazım neden yaptığını ama ben kendi tahminlerimi söyleyeyim. İstanbul İl Kongresinde bizim bir mücadelemiz vardı. Ben adaydım bir başka aday da vardı. Sayın vekil diğer adayı destekliyordu. Aynı iftiraları o gün de ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak yaptı. Yetinmedi, üzerine de dedi ki ‘Buğra Kavuncu Türk milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor’ Ta o dönemden başlayan bir mücadele. Bunlar niye oluyor? Bizler biat kültürüne bayrak açtık. Öyle birisi ötekinin iradesine ipotek koyacak bu bitti. Bu dönem bitti. O katı bir yapı ve orada siyaset yapan zihniyet diyor ki il başkanına talimat veriririm oturur, talimat veririm kalkar. Benim istediğimi ilçe başkanı yapar, istemediğimi yapmaz.

‘BİZ AKLIMIZI, İRADEMİZİ KİMSEYE TESLİM ETMEYİZ’

Ben İstanbul’a il başkanı olarak geldiğim gün bu tartışmalar yaşanmıştı. Ben de hep şunu söyledim, ‘Sayın vekilim bu ilçe başkanıyla sıkıntınız var ama müsaade edin ben diğer İstanbul’daki vekillerimizle de görüşeyim, genel başkan yardımcılarımızla konuşayım’ ama tavır ‘Ben herkes değilim. Ben bu partinin iki kurucusundan biriyim. Bunu ben problem haline getiririm’ oldu. Biz aklımızı, irademizi kimseye teslim etmeyiz. Reis söyler eşraf arkasında ölümüne gider devri bitti. Bu ülkenin başına ne geldiyse bundan geldi.”