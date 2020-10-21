İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 13:21

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisine yönelik, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiası hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları ve üyeleriyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Buğra Kavuncu suç duyurusu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İFTİRACILARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusunda bulunmamızın sebepleri var. Birincisi, biz haklarımız hep hukuk dahlinde aradık. Bağımsız ve özgür gazetecilik yapanları tenzih ediyorum, samimi ve halis niyetlerle siyaset yapanları da tenzih ediyorum; ama bunun dışında görüyorsunuz iftiracılar televizyon kanallarında ve bizler adalet kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla alakalı suç duyurusunda bulunacağız.

İkincisi İYİ Parti bugüne kadar çok meşakkatli bir süreçten geçti. Özellikle son dönemde yüzü gözü yüreği bize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın aklını bulandırmaya yönelik herhangi bir faaliyet ve eyleme izin vermeyeceğiz. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Çocukluğumdan beri yaşadığım hayat ortada. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; en ufak bir tereddütünüz, en ufak bir şüphe yaratılıyorsa bununla alakalı hiçbir sıkıntınız olmasın.

İYİ Parti’nin büyüme, yükseliş sürecinde belli ki bazı çevreler rahatsız olmuş. Bugüne kadar kanallarında genel başkanımızın grup konuşmalarının çok ufak bir kısmına yer verenlerin bugün nasıl saatlerce İYİ Parti'yi konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu olaydan nasıl bir fırsat yakalanmaya çalıştığını görüyoruz.

39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar. Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz. Bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti. Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra konu yüce Türk yargısındadır"

Kavuncu, basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmak üzere partililerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na girdi.







