Buğra Kavuncu hakkında soruşturma

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' iddiaları sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 15:41
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kavuncu, soruşturma kararını duyururken Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."


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