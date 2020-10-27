Buğra Kavuncu hakkında soruşturma

27 Ekim 2020 Salı, 15:41

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kavuncu, soruşturma kararını duyururken Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."