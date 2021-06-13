Türkiye Raporu'nun son anketinde iki parti atağa geçti

13 Haziran 2021 Pazar, 09:43

Türkiye Raporu'nun Haziran 2021 araştırmasının sonuçları açıklandı. Kararsızların ve oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ankete damga vurdu. Orantısal dağılımda AKP ve MHP'nin oy oranları yüzde 42,5 oldu.

Türkiye Raporu'na ait son anketin sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 26,2

CHP: Yüzde 17,4

Kararsızlar: 14,8

İYİ Parti: Yüzde 12,2

HDP: Yüzde 9,9

Oy kullanmayanlar: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 7,2

DEVA: 1,8

DİĞER: Yüzde 0,9

Türkiye Raporu'nun son anketinde kararsızların oy dağılımında ise ortaya çıkan sonuç şöyle: