Türkiye Raporu'nun son anketinde iki parti atağa geçti

Can Selçuki'nin Türkiye Raporu anketi açıklandı. Türkiye Raporu'nun son anketinde öne çıkan yüzde 14,8 oranındaki kararsızlar dikkat çekti. İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin oy oranlarının arttığı gözlemlendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 09:43
Türkiye Raporu'nun son anketinde iki parti atağa geçti
Abone Ol google-news

Türkiye Raporu'nun Haziran 2021 araştırmasının sonuçları açıklandı. Kararsızların ve oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ankete damga vurdu. Orantısal dağılımda AKP ve MHP'nin oy oranları yüzde 42,5 oldu.

Türkiye Raporu'na ait son anketin sonuçları şöyle:

  • AKP: Yüzde 26,2
  • CHP: Yüzde 17,4
  • Kararsızlar: 14,8
  • İYİ Parti: Yüzde 12,2
  • HDP: Yüzde 9,9
  • Oy kullanmayanlar: Yüzde 8,4
  • MHP: Yüzde 7,2
  • DEVA: 1,8
  • DİĞER: Yüzde 0,9

Türkiye Raporu'nun son anketinde kararsızların oy dağılımında ise ortaya çıkan sonuç şöyle:

  • AKP: Yüzde 33,9
  • CHP: Yüzde 22,5
  • İYİ Parti: Yüzde 15,8
  • HDP: Yüzde 11,9
  • MHP: Yüzde 8,6
  • DEVA: Yüzde 3,0
  • DİĞER: Yüzde 0,9
  • Gelecek Partisi: Yüzde 0,7
  • Saadet Partisi:Yüzde 0,7

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler