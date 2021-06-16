<p>Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yakın anket şirketi ORC'nin son seçim araştırmasını paylaştı. Özkiraz, ''ORC anketinde Erdoğan ilk kez kaybetti'' ifadelerini kullandı.</p>
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yakın anket şirketi ORC'nin son seçim araştırmasını paylaştı. Özkiraz, ''ORC anketinde Erdoğan ilk kez kaybetti'' ifadelerini kullandı.

<p>ORC'nin düzenlediği Haziran Ayı Genel Gündem ve Seçmen Eğilimleri anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. Erken seçim, Kanal İstanbul, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı, bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oylar soruldu.</p>
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ORC'nin düzenlediği Haziran Ayı Genel Gündem ve Seçmen Eğilimleri anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. Erken seçim, Kanal İstanbul, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı, bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oylar soruldu.

<p>Türkiye'nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen yüzde 47,5 oranında "ekonomi" yanıtını verdi. Ekonomiyi işsizlik yüzde 16,5 ile, Covid-19 ise yüzde 13,2 ile takip etti.</p>
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Türkiye'nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen yüzde 47,5 oranında "ekonomi" yanıtını verdi. Ekonomiyi işsizlik yüzde 16,5 ile, Covid-19 ise yüzde 13,2 ile takip etti.

<p>Kanal İstanbul sorusuna ise katılımcıların neredeyse yarısı "bilmiyorum" diyerek yanıtladı. Katılımcıların yüzde 15'i 'Kanal İstanbul'u TV kanalı olarak gördüğünü söyledi.</p>
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Kanal İstanbul sorusuna ise katılımcıların neredeyse yarısı "bilmiyorum" diyerek yanıtladı. Katılımcıların yüzde 15'i 'Kanal İstanbul'u TV kanalı olarak gördüğünü söyledi.

<p>Kanal İstanbul'u desteklemeyenlerin oranı yüzde 41 olurken destekleyenlerin oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.</p>
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Kanal İstanbul'u desteklemeyenlerin oranı yüzde 41 olurken destekleyenlerin oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.

<p>"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 74,9'luk bir kitle hayır cevabını verdi.</p>
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"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 74,9'luk bir kitle hayır cevabını verdi.

<p>Seçmenin yüzde 49,2'si erken seçim olması gerektiği görüşünü savundu.</p>
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Seçmenin yüzde 49,2'si erken seçim olması gerektiği görüşünü savundu.

<p>Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 44,2, oy veririm diyenlerin oranı yüzde 42,8, kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 13, oldu.</p>
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Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 44,2, oy veririm diyenlerin oranı yüzde 42,8, kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 13, oldu.

<p>Bu pazar seçim olsa sorusuna cevap verildiğinde kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:</p><p><strong>AKP yüzde 33,9</strong></p><p>CHP&nbsp; yüzde 25,3</p><p><strong>İYİ Parti yüzde 12,0</strong></p><p>MHP yüzde 10,4</p><p><strong>HDP yüzde 8,1</strong></p>
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Bu pazar seçim olsa sorusuna cevap verildiğinde kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP yüzde 33,9

CHP  yüzde 25,3

İYİ Parti yüzde 12,0

MHP yüzde 10,4

HDP yüzde 8,1

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