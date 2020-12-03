Bugün 5 doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ankara Tabip Odası(ATO) “Yeter! Sizler yönetemiyorsunuz, bizler ölüyoruz” paylaşımıyla, bugün 5 doktorun daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ankara Tabip Odası(ATO) “Yeter! Sizler yönetemiyorsunuz, bizler ölüyoruz” paylaşımıyla, bugün 5 doktorun daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dr. Feruh İlter, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet O. Tezcanlı, Dr. Mehmet Karakum Dr. Ahmet Zare koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
ATO'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
“YETER! Sizler #Yönetemiyorsunuz, Bizler #Ölüyoruz! Bu sabah BEŞ hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık! Her biri can, her biri sağlık emekçisi... Artık daha fazla acıya ve yasa tahammülümüz kalmadı!”
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