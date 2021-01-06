Bugün ABD'yi alarma geçiren ses kaydı: "Kongre'nin üzerinde uçacağız"
ABD'nin suikast sonucu öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yle ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. New York'taki hava trafik kontrolörlerinin frekansına karışan mesajda, "Çarşamba günü Kongre'nin üzerinde uçacağız. Süleymani'nin intikamı alınacak" denildi.
ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi suikast sonucu öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.
Süleymani’nin yerine gelen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin tehdidi başta ABD olmak üzere dünyayı şoke etmişti. İran'ın intikam almaya hazır olduğunu söyleyen Kaani, “ABD'nin yaptıkları Kudüs Gücü'nü direniş yolundan döndüremeyecektir. İşlediğiniz suçların intikamını alacak kişi evinizin içinde olabilir” demişti.
‘İNTİKAMI ALINACAK’
Kaani’nin bu sözlerinin ardından ABD’de kaynağı belirsiz bir ses kaydı panik yarattı. New York’taki hava trafik kontrolörlerinin frekansına karışan mesajda, “Çarşamba günü Kongre’nin üzerinde uçacağız. Süleymani’nin intikamı alınacak” ifadeleri dikkat çekiyor.
Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde ortaya çıkan mesaj, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. CBS’in haberine göre mesajın güvenilir olduğu düşünülmese de, FBI yetkililerinin her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
-Sözcü
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