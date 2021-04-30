Bülent Tezcan’dan Pekcan’a tilki göndermesi

CHP'li vekil Bülent Tezcan, görevden alınan eski bakan Ruhsar Pekcan’ın Emine Erdoğan ile ilişkisine atıfta bulunarak “Tilkiyi kümese bekçi yapmak” deyimini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 16:26
Bülent Tezcan’dan Pekcan’a tilki göndermesi
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Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent Tezcan, Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait firmadan dezenfektan satmasının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruhsar Pekcan hakkında Twitter’da bir paylaşımda bulundu. 

“HANIMEFENDİNİN ADI ARADAN ÇIKTI”

Tezcan, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan için “Eskiden ‘Hanımefendi’nin yakınıyım’ diye iş takip edermiş, sonra kendi kredisini kullanarak satışa başladı” yazdı.  

CHP’li vekil paylaşımın devamında “Tilkiyi kümese bekçi yapmak” diye bir atasözümüz vardı, hatırlar mısınız? İfadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yüksek kârla dezenfektan satışı yapmıştı. Satışın ortaya çıkmasının ardından Pekcan görevden alınmıştı.


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