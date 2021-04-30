Bülent Tezcan’dan Pekcan’a tilki göndermesi
CHP'li vekil Bülent Tezcan, görevden alınan eski bakan Ruhsar Pekcan’ın Emine Erdoğan ile ilişkisine atıfta bulunarak “Tilkiyi kümese bekçi yapmak” deyimini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent Tezcan, Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait firmadan dezenfektan satmasının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruhsar Pekcan hakkında Twitter’da bir paylaşımda bulundu.
“HANIMEFENDİNİN ADI ARADAN ÇIKTI”
Tezcan, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan için “Eskiden ‘Hanımefendi’nin yakınıyım’ diye iş takip edermiş, sonra kendi kredisini kullanarak satışa başladı” yazdı.
CHP’li vekil paylaşımın devamında “Tilkiyi kümese bekçi yapmak” diye bir atasözümüz vardı, hatırlar mısınız? İfadesini kullandı.
Eskiden “Hanımefendi’nin yakınıyım” diye iş takip edermiş,— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) April 30, 2021
Sonradan Hanımefendi’nin adını aradan çıkarmışlar, doğrudan “kendi kredisini kullanarak” satışa başlamış.
“Tilkiyi kümese bekçi yapmak.” diye bir atasözümüz vardı, hatırlar mısınız? https://t.co/nSu8QxUUFl
NE OLMUŞTU?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yüksek kârla dezenfektan satışı yapmıştı. Satışın ortaya çıkmasının ardından Pekcan görevden alınmıştı.
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