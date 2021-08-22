Burak attı, Lille puan aldı!

22 Ağustos 2021 Pazar, 00:55

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin üçüncü haftasında Saint-Etienne, son şampiyon Lille'i ağırladı.

Konuk takım, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçti. Saint-Etienne, Sow'un 85. dakikada attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı, Yusuf Yazıcı 81. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.

Ligin ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Lille, bu hafta da Burak Yılmaz'ın golüne rağmen Saint-Etienne karşısında galip gelemedi.



















