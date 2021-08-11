Burak Elmas, Radamel Falcao’nun bu yılki maliyetini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao’nun maliyetinin bu yıl 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:19
Burak Elmas, Radamel Falcao’nun bu yılki maliyetini açıkladı
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Galatasaray’da bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün transfer politikasına ve takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elmas şunları söyledi, “Galatasaray’ın yatırım yapacak kaynağı yok ancak Galatasaray’ı kapatamayız. Ufalma bir anda olmuyor.

Gelirlerimizde belirsizlik var. Naklen yayının bu seneki bedeli belli değil. Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için aday olduk ve kazandık. Bundan sonrada aynı şeyden sapmadan devam edeceğimize hiç şüpheniz olmasın.”

“SERBEST BIRAKSANIZ DA DEĞİŞMİYOR”

“Radamel Falcao’nun bu yılki brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Genç, Galatasaray’a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takım katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz.

Bu oyuncularında satılabilme kabiliyetine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık bitti. 4-5 senede aldığımız direkt katılabilme maliyetini keşke iyi kullanabilseydik ama olmadı."


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