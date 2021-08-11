Burak Elmas, Radamel Falcao’nun bu yılki maliyetini açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao’nun maliyetinin bu yıl 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etti.
Galatasaray’da bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün transfer politikasına ve takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elmas şunları söyledi, “Galatasaray’ın yatırım yapacak kaynağı yok ancak Galatasaray’ı kapatamayız. Ufalma bir anda olmuyor.
Gelirlerimizde belirsizlik var. Naklen yayının bu seneki bedeli belli değil. Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için aday olduk ve kazandık. Bundan sonrada aynı şeyden sapmadan devam edeceğimize hiç şüpheniz olmasın.”
“SERBEST BIRAKSANIZ DA DEĞİŞMİYOR”
“Radamel Falcao’nun bu yılki brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Genç, Galatasaray’a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takım katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz.
Bu oyuncularında satılabilme kabiliyetine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık bitti. 4-5 senede aldığımız direkt katılabilme maliyetini keşke iyi kullanabilseydik ama olmadı."
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler