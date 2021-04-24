Burak Kızılhan: Yok sayılanTürkiye Cumhuriyeti'nin futbol tarihidir

24 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantı, Yüksek Divan Kurulu Üyelerinin videolu mesajları ile devam etti. Ardından ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu açıkladı.

Burak Kızılhan, "19 Mart 2021 tarihinde Bankalar Birliği ile anlaşma imzalayarak kulübümüzü finansal anlamda düzlüğe çıkarma hedefimiz de nefes alma adına önemli bir adım attık. Anlaşmaya göre borçlarımız 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ana para ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık bir planda yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkları ve Bankalar Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

6 Mart 2021'de 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılması ile ilgili TFF'ye resmi başvurunun yapıldığını dile getiren Burak Kızılhan, "Daha sonra ise talebimizdeki haklılıklarımızı ispatlayacak ek dokümanları da federasyonumuzla paylaştık. 1959 öncesi sayılmasını istediğimiz 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan yalnız kulübümüzün şampiyonlukları değil aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol tarihidir. Kupalar layık olduğu değere kavuşacak ve Türkiye'nin en çok şampiyonluğu sahip kulübü olarak hakkımızı alacağız" diye konuştu.