Fenerbahçe'de teknik direktör Şenol Çorlu (A) takıma davet edildi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 08:37

Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik yaşandı. Sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti.

Genç çalıştırıcı, teknik ekibine ilk olarak pro lisans sahibi Erdinç Sözer’i dahil etmişti. Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni bir hamle geldi. Fenerbahçe'de altyapı direktörlüğü görevini yürüten Şenol Çorlu, A takımı teknik ekibine teknik sorumlu olarak dahil edildi. Tecrübeli futbol adamının da pro lisansı bulunuyor. Sözer'in lisansında sorun olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN 'NEFERİ'

Pro lisansı olmayan Emre Belözoğlu'nun TFF tarafından tanınan süresi dolduğu için Fenerbahçe yönetiminin kulübeye pro lisanslı bir teknik adam koyması gerekiyordu. Şenol Çorlu, bu şartı yerine getirmek için ekibe dahil edildi.

Takımı Belözoğlu kulübede yönetmeye devam edecek. Ayrıca Çorlu'nun mazaret bildirmesi halinde Belözoğlu, basın toplantılarına da yeniden katılabilecek. Bunun dışındaki durumlarda Belözoğlu, sadece stadın dışındaki alanlarda medyaya maça dair demeçler verebilecek. Şenol Çorlu futbolculuğu sonrası alt yapıdaki adeta Fenerbahçe'nin neferi olarak görev aldı.

ŞENOL ÇORLU KİMDİR?

Şenol Çorlu 3 Aralık 1961, Ankara'da doğan eski futbolcudur. Petrol Ofisi takımında profesyonel olan Çorlu futbol kariyerinde Orduspor, Sakaryaspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'de forma giydi. 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. Çorlu, 17 kez A Millî, 10 kez de ümit millî (U21) ve 3 kez de genç millî (U18) olmak üzere 30 kez millî formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı. Şenol Çorlu, 2008-09 sezonundan bu yana Fenerbahçe futbol takımının altyapı direktörlüğü görevini yürütüyordu.