Burhan Kuzu'dan Altaylı'ya 'Zindaşti' teklifi

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:47

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Fatih Altaylı unutulmamak için beni yazıyor." diyen AKP'li Burhan Kuzu'ya bugünkü köşesinde yanıt verdi. Sus, otur, saklan" başlığıyla bir yazı kaleme alan Altaylı, "Uyuşturucu kaçakçılarını yargının elinden kurtaran benim' diye bağırıyorsunuz sürekli. Allah bilir belki de benim yazdıklarıma da reklam gözüyle bakıyorsunuzdur . Belki yargıdan kurtulmak isteyen yeni müşteriler gelir diye" dedi.

Altaylı'nın bu sözlerine Burhan Kuzu'dan da yanıt gecikmedi.

Cumhuriyet'in uyuşturucu baronu Zindaşti ile ilişkisini aynı masada çekilen bir fotoğrafla ile ortaya çıkardığı Burhan Kuzu, Altaylı'ya verdiği yanıtta, "Fatih Bey ben Zindaşti'yi çıkarmadım.Nasıl çıktığını çok iyi biliyorsun.Üstelik adamın yargılandığı suç baronluk değil.Hakkımda açılmış bir dava var.Yargısız infaz yapmayalım.Sana teklifim bu konuda ikimiz de susalım kararı bekleyelim" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU? 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 3 adamıyla “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindaşti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı. Cumhuriyet’in ısrarlı haberciliğiyle Zindaşti ile olan ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla belgelediği Burhan Kuzu hakkında başlatılan soruşturma iki önce ay tamamlandı ve Kuzu hakkında, “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.