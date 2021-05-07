Büro Emekçileri Sendikası’nın hesabına göre 4 aylık enflasyon yüzde 16.2

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

TÜİK’in, nisan ayı için enflasyonu (TÜFE) aylık olarak yüzde 1.68, 4 aylık olarak yüzde 5.45 ve yıllık olarak yüzde 17.14 açıkladığını hatırlatan BES, buna karşın yaptıkları “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması”na göre enflasyondaki artışın aylıkta yüzde 1.79, 4 aylıkta yüzde 16.2 ve yıllıkta yüzde 35.60 olduğunu vurguladı. BES’e göre aylık enflasyon ocakta yüzde 9.32, şubatta 1.83, martta 2.54, nisanda ise 1.79 olurken, TÜİK bunları sırasıyla yüzde 1.68, yüzde 0.91, yüzde 1.08 ve yüzde 1.68 olarak ilan etti. Yine BES’in hesaplamasına göre gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık fiyat artışları ocakta yüzde 13.23, şubatta yüzde 3.28, martta yüzde 4.07 ve nisanda yüzde 2.72 oldu. TÜİK’in bunları da sırasıyla yüzde 2.48, yüzde 2.57, yüzde 1.13 ve yüzde 2.13 olarak hesapladı.

YILLIK FARK 18 PUAN

Kamu emekçilerine bu yılın ilk altı ayı için yüzde 3 zam verildiği hatırlatılan araştırmada, TÜİK’e göre bile 4 aylık enflasyonun yüzde 5.45 olduğuna dikkat çekildi ve şimdiden maaş zammının TÜFE karşısında 2.45 puan geriye düştüğü vurgulandı. Yüzde 16.2’lik 4 aylık enflasyon dikkate alındığında ise kayıp 13.2 puan. BES ayrıca kamu emekçilerinin enflasyonunun yıllık bazda nisan ayında yüzde 17.14 olan TÜİK enflasyonun 18.46 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 35.60’a ulaştığına dikkat çekti. BES’in araştırmasına göre yıllık gıda enflasyonu, yüzde 16.98 olan TÜİK rakamlarının 37.06 puan üzerinde, yüzde 54.04 oldu.