Büro-İş’ten TÜİK’e ‘kuru soğanlı’ protesto

04 Ocak 2021 Pazartesi, 17:18

Büro-İş Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, TÜİK’in açıkladığı oranlara tepki gösteren Genel Başkan Hamzaçebi, “TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı yüzde 14,60 enflasyon oranı, yandaş ve hükümet odaklı tuzu kuru olanların enflasyonu olup memur ve emeklileri açlık sınırına doğru daha da yaklaştıran sahte bir orandır” dedi.

‘EMEKÇİLER BEŞTEN BÜYÜKTÜR’

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 bütçesinde memura ve çalışana hiçbir şey verilmediğini, çalışanların elinde olanın da onlardan alınarak yandaş sermayeye aktarıldığını öne süren Hamzaçebi, “Hem Türkiye hem emekçiler beşten büyüktür. Bugün en sarı sendikaların bile yandaş olmasından dolayı etini kemiğini sıyırarak hesaplamış olduğu yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL’yi geçmiş bulunmaktadır. Bu yoksulluk sınırı bile baz alınsa asgari ücret BİRLEŞİK KAMU-İŞ’in açıkladığı 3 bin 145 lira olan asgari ücretin altındadır” diye konuştu.

‘EMEKÇİNİN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR’

Hükümet garantili köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yüzde 26 artırıldığını, bunun da gerçek enflasyonu gösterdiğini, memura en azından bu oranda bir zam yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaçebi, “Birçok zorunlu gıdada artışlar yüzde 100’den fazla. Bir mutfak sıvı yağsız, yumurtasız, peynirsiz, zeytinsiz düşünülebilir mi? Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmişken bu enflasyon oranı emekçinin aklıyla dalga geçmektir” ifadelerini kullandı.

‘2400 LİRA SEYYANEN ZAM’

2010 yılında asgari ücretin en düşük memur maaşına oranının yüzde 44 olduğunu anımsatan Hamzaçebi, bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının 6 bin 420 lira olması gerektiğini söyledi. Hamzaçebi, “En düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makasın daha fazla açılmaması için adına oransal olarak değil memura 2 bin 400 lira seyyanen zam yapılması gerekmektedir” dedi.

KURU SOĞAN KIRIP YEDİLER

Açıklama sonrasında Genel Başkan Hamzaçebi ve sendika yöneticileri memur maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Mahsuni Şerif’in içinde “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” sözleri geçen “Bilmem Ağlasam Mı” türküsünü söyledi, kuru soğan kırarak ekmekle yedi.