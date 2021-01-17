Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

17 Ocak 2021 Pazar, 15:24

Uzun kuyrukların oluştuğu otoban girişinde polis ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Mudanya Kavşağı'ndan Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar da yolda kaldı. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı ile yollar kısa sürede buz pistine döndü. Bazı vatandaşlar ve polisler yolda kalan araçları ittirerek kenara çekmeye çalıştı.

Bir saatten beri yolda kalan kamyon ve tır şoförleri trafiği otomobillerin kilitlediğini iddia etti. İki günden beri yolda olduğunu belirten bir şoför, “Bir an önce yolların açılmasını bekliyoruz. İki gündür yoldayız. Kar birden bastırınca burada kaldık” diye konuştu.