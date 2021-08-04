Bursaspor, Luka Capan'ı transfer etti
Bursaspor, Luka Capan'ı transfer ettiğini açıkladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor’da, transfer engelinin kaldırılmasının ardından ilk yabancı transferi gerçekleştirildi.
Bursaspor, 26 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Kente gelmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu gezen Capan, ilk açıklamalarını da burada yaptı. Luka Capan, "Burada olduğum için çok iyi hissediyorum. Burasının büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Antrenmanları ve maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Bursaspor taraftarlarından birçok mesaj aldım. Fakat bir kaç gün sessiz kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Son olarak Hırvatistan ligi ekiplerinden HNK Rijeka’da forma giyen savunma oyuncusu, kariyeri boyunca 181 maçta forma giydi.
Bu mücadelelerde 8 gol atan, 9 da asist gerçekleştiren Capan; bir dönem Hırvatistan U21 Milli Takımı’nda da ter döktü.
Kariyerinde ilk kez Hırvatistan dışına çıkan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde HNK Rijeka ile mücadele gösterdi.
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