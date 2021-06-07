Mustafa Er’le yola devam eden Bursaspor'da Pablo Batalla sürprizi
Bursaspor, teknik direktörü Mustafa Er’le olan sözleşmesini uzattı. Kulübün efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla, Er'in ekibinde yer alacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor’un başında olmaya devam edecek.
Yeşil-beyazlıların 37 yaşındaki Arjantinli eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın, Er'in ekibinde yer alacak olması ise dikkat çekti.
Hayrettin Gülgüler başkanlığında yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:
“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz’a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”
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