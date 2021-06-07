Mustafa Er’le yola devam eden Bursaspor'da Pablo Batalla sürprizi

07 Haziran 2021 Pazartesi, 23:56

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor’un başında olmaya devam edecek.

Yeşil-beyazlıların 37 yaşındaki Arjantinli eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın, Er'in ekibinde yer alacak olması ise dikkat çekti.

Hayrettin Gülgüler başkanlığında yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz’a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”



