Ömer Erdoğan Boupendza'nın ayrılacağını açıkladı
Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan Boupendza'nın takımdaki geleceğini değerlendirdi.
Tivibuspor'a konuşan Erdoğan, Boupendza'nın büyük ihtimalle transfer olacağını düşünüyorum. Ciddi teklifler var. Eğer istediğimiz teklif gelirse büyük ihtimalle transfer olur. Mame Diouf'un 1 sene daha sözleşmesi var. Kendisi de mutlu. Sürekli görüşüyorum. Boupendza'yı ben oğlum gibi seviyorum. O da beni babası gibi seviyor.
Boupendza Hatayspor formasıyla çıktığı 38 maçta 22 gol atıp 1 asist üretti.
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