Ömer Erdoğan Boupendza'nın ayrılacağını açıkladı

01 Haziran 2021 Salı, 21:20

Tivibuspor'a konuşan Erdoğan, Boupendza'nın büyük ihtimalle transfer olacağını düşünüyorum. Ciddi teklifler var. Eğer istediğimiz teklif gelirse büyük ihtimalle transfer olur. Mame Diouf'un 1 sene daha sözleşmesi var. Kendisi de mutlu. Sürekli görüşüyorum. Boupendza'yı ben oğlum gibi seviyorum. O da beni babası gibi seviyor.

Boupendza Hatayspor formasıyla çıktığı 38 maçta 22 gol atıp 1 asist üretti.