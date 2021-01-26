Bursa'yı hortum vurdu: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.
Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesinde şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu.
Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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