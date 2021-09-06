Bustos, Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:29

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.

Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Independiente arasındaki 2.5 milyon Avru'luk bonservis anlaşmasının neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imzalı bir cevap verdi.

Independiente ile sözleşme görüşmesi yapmadığını söyleyen Bustos, "Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım." cevabını verdi.

Fabricio Bustos'un Independiente ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek ve Ocak 2022'den itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapma konusunda serbest olacak.