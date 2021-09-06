Rossi, Fenerbahçe'ye transferinden önce Muslera'yı aradı
Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Rossi'nin transfer sürecinde Galatasaray kaptanı Muslera'yı da aradığı öğrenildi.
Ajansspor'un haberinde aktardığına göre, Fenerbahçe'nin yeni forvet transferi Diego Rossi, transfer sürecinden Galatasaraylı Muslera ile iletişime geçtiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre Uruguaylı Rossi, sarı - lacivertlilerden teklif aldıktan sonra Türkiye ve Fenerbahçe hakkında bilgi almak için vatandaşı Fernando Muslera'yı aradı. Ülke ve Fenerbahçe konusunda Muslera'nın iyi referans vermesiyle Diego Rossi sarı - lacivertlilerin teklifini kabul etmeye karar verdi.
ROSSİ'NİN İSTATİSTİKLERİ
Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon Euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti. Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Avro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.
EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU
Transfermarkt sitesinin verilerine göre Diego Rossi 18 Milyon Avro ile Süper Lig'in en değerli 3. oyuncusu konumunda. Rossi'nin önünde 20 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve 19 milyon Avro'luk Trabzonsporlu Uğurcan Çakır bulunuyor.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- İYİ Parti'de deprem
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu