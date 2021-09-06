Rossi, Fenerbahçe'ye transferinden önce Muslera'yı aradı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:00

Ajansspor'un haberinde aktardığına göre, Fenerbahçe'nin yeni forvet transferi Diego Rossi, transfer sürecinden Galatasaraylı Muslera ile iletişime geçtiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Uruguaylı Rossi, sarı - lacivertlilerden teklif aldıktan sonra Türkiye ve Fenerbahçe hakkında bilgi almak için vatandaşı Fernando Muslera'yı aradı. Ülke ve Fenerbahçe konusunda Muslera'nın iyi referans vermesiyle Diego Rossi sarı - lacivertlilerin teklifini kabul etmeye karar verdi.

ROSSİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon Euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti. Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Avro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU

Transfermarkt sitesinin verilerine göre Diego Rossi 18 Milyon Avro ile Süper Lig'in en değerli 3. oyuncusu konumunda. Rossi'nin önünde 20 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve 19 milyon Avro'luk Trabzonsporlu Uğurcan Çakır bulunuyor.