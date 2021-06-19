Son dakika... İstanbul'da deprem: İmamoğlu ve Yerlikaya'dan açıklama

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:32

İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

VALİ YERLİKAYA VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun"

AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre;



bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz

Yakacık Çarşı Mahallesi civarında

3.9 büyüklüğünde bir#deprem meydana gelmiştir.



Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



İlimize geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul"