‘Büyük İstanbul Depresyonu’na Saraybosna’dan ödül
Zeynep Dilan Süren’in yönettiği “Büyük İstanbul Depresyonu” adlı kısa Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Öğrenci Filmi seçildi.
Bu yıl 26. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali’nde Zeynep Dilan Süren’in yönettiği “Büyük İstanbul Depresyonu” En İyi Öğrenci Filmi seçilerek Sarajevo’nun Kalbi ödülünü kazandı.
Pandemi yüzünden açık hava gösterimleri ile sınırlı olan festivalin seçkisindeki filmler çevrimiçi izlenirken, 20 Ağustos akşamı yapılan ödül töreni de internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Nazlı Bulum, Kübra Balcan.
Öğrenci filmi kategorosinde yarışan Zeynep Dilan Süren’in yazıp yönettiği “Büyük İstanbul Depresyonu” en son 39. İstanbul Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda izleyici karşısına çıkmıştı. İstanbul’da aynı evi paylaşan ve iş bulmakta zorlanan iki kadının hikâyesini anlatan filmde Nazlı Bulum, Kübra Balcan ve Şebnem Hassanisoughi rol alıyor.
Sarajevo’nun Kalbi ödülünü kazanan Zeynep Dilan Süren ödül heyecanını ve mutluluğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
DİĞER ÖDÜLLER
Öte yandan 26 Saraybosna Film Festivali’nin uzun metraj yarışmasında büyük ödülü Visar Morina’nın yönettiği “Exile” adlı film kazandı. En İyi Yönetmen ödülü “The Island Within” adlı filmiyle Azeri sinemacı Ru Hasanov alırken, En İyi Kadın Oyuncu “Mare” adlı filmdeki rolüyle Marija Skaricic, En İyi Erkek Oyuncu da “Digger” adlı filmle Vangelis Mourikis oldu.
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