Büyükçekmece’de korkutan yangın
Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’nde boş bir arazide yangın çıktı. Yangında can veya mal kaybı meydana gelmezken, gökyüzünü dumanlar kapladı.
Olay, Mimarsinan Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kabloların bakırını daha rahat alabilmek için plastik kabloları yakan iki kişinin yaktığı ateş kontrolden çıktı, içinde kepçe ile kamyonların bulunduğu boş arsanın bir kısmının yanmasına sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda, can ve mal kaybı yaşanmadı.
“YANGINA KİMSE KAYITLI KALMIYOR”
Geçtiğimiz sene kendi dorsesinin yandığını söyleyen Sinan Dereler, “Kablocuların yaktığı kıvılcım büyüyerek, önce lastiklere sonra araziye sıçradı. Bizim dorsemiz geçen sene yandı. Bu yangına kimse kayıtlı kalmıyor. Biz itfaiyeyi elli sefer aradık, ‘ya bu küçük yangın, bunu ayağınızla da söndürürsünüz’ diyor. Garajda 20 tane araç yatıyor, yangına 1 tane araçla gelmiş. Şimdi burada herkesin malı yansa ne olacak. Az bir yeşilliğimiz vardı onu da yok ettiler” dedi.
Yangının nasıl çıktığını görmediğini söyleyen Satılmış Alper ise, “Yangın yol kenarında çıktı. Tutuşmuş, bu tarafa doğru geldi. Allah’tan makineler yanmadı” ifadelerini kullandı.
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