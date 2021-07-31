Son dakika... Marmaris'te son durum! Marmaris yangını Hisarönü'nü tehdit ediyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını Hisarönü Körfezi’nde büyümeye devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
Marmaris’teki yangın üçüncü gününde etkisini sürdürüyor. Oldukça geniş bir alana yayılan alevler yangının kontrol altına alınmasını güçleştirirken, sıcak hava ve rüzgarla birlikte yangın bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Asparan, Değirmenyanı ve Hisarönü Körfezi’nde şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler yerleşim yerlerinin bulunduğu körfeze doğru ilerliyor.
Bölgede etkili olan yangına 1 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da arazözler ile alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- Feyzioğlu'ndan Konya'daki katliam üzerine açıklama
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum