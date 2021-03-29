"Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeyen yardımlar AKP'li ilçe belediyelerine mi veriliyor?"

29 Mart 2021 Pazartesi, 13:16

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Girgin soru önergesinde, “Muğla’da yer alan ilçe belediyelerine ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarına ayni veya nakdi olarak yapılan desteklemeler nelerdir? 2014 yılından bu yana İlimizdeki hangi ilçe belediyelerine ne kadar ayni ve nakdi yardım yapılmıştır?” diye sordu. Girgin, 2014 yılından bu yana Muğla’da yer alan ilçe belediyelerine ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarına ayni veya nakdi olarak yapılan desteklemeleri sordu.

YARDIMLAR BÜYÜKŞEHİR YERİNE AKP'Lİ İLÇE BELEDİYELERİNE Mİ VERİLİYOR?

Girgin, soru önergesinde Muğla'da içme suyu ve atık su hizmetlerini sunmakla yükümlü Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü varken su tankeri, vidanjör gibi ayni yardımların iktidar partisinin ilçe belediyelerine verildiği iddalarının da yanıtlanmasını isteyerek, "Doğru ise 2014 yılından bu yana İlimizdeki hangi ilçe belediyelerine ne kadar ayni ve/veya nakdi yardım yapılmıştır? Ülkemizde korunacak alan statüsünde çok yüksek miktarda alanı içinde barındıran eşsiz doğal güzelliklere sahip Muğla’da; 2014 yılından bu yana hangi yatırımlar hayata geçirilmiş veya hangi idarelerin yatırım projeleri desteklenmiştir?" ifadelerini kullandı.