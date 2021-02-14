Büyükşehir’in sel mağdurlarına desteği 13 milyon lirayı aştı

14 Şubat 2021 Pazar, 16:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat’ta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla 13 ilçedeki bin 94 hane ve işyeri için 8 milyon 636 bin 500 lira destek ödemesi yapıldı. Mağdurların hesaplarına yatırılan destek ödemeleri 15 Şubat Pazartesi sabahından itibaren hak sahipleri tarafından çekilebilecek. Büyükşehir Belediyesi selde zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, işyerleri için 2 bin-15 bin TL destek verilmesi yönünden karar almış, hasar tespit çalışmalarına hızla başlamıştı. Büyükşehir, selin yarattığı maddi zararlarla ilgili başvuruları almaya devam ediyor.

9 MİLYON LİRALIK HASADIN YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK

Su baskını ve taşkınlar nedeniyle tarım alanları ve ekili arazileri zarar gören üreticilere yapılacak maddi destekle ilgili karar da dün yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıktı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde beş ayrı hasar tespit komisyonu oluşturan Büyükşehir Bayındır, Menderes, Seferihisar ile Torbalı ilçelerine bağlı toplam 13 mahallede saha ve arazi çalışmalarını tamamladı. Selden etkilenen 477 köylü ve çiftçinin kayıp ve hasar oranlarını kayıt altına alan Büyükşehir, ilk etapta belirlenen 9 milyon liralık hasar bedelinin yüzde 50’sini üreticilere ödeme kararı aldı. Afetle ilgili tüm ihbar ve yardım taleplerini değerlendirmeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa, Balçova, Foça, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına dev am ediyor.

Büyükşehir sel nedeniyle zarara uğrayan üreticilerle ilgili yaptığı tespit çalışmalarında ağıl, samanlık, ekili arazi, zeytinlik, sera, bağ, bahçe ve tarlaların zarar gördüğünü, küçükbaş, büyükbaş hayvan, manda, arılı kovan ve kanatlı hayvan gibi can ve mal kayıplarının yaşandığını, süt sağım makinası, kuyu motoru, güç ünitesi, römork ve traktör gibi tarım makinaları ile su deposu ve tarımsal sulama sistemlerinin de afetten etkilendiğini tespit etti.