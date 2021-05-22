Çağdaş Hukukçular Derneği'ne karşı dava üstüne dava açılıyor

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) OHAL süresinde çıkarılan bir KHK ile kapatıldı. Derneğin yeniden aynı isimle kurulması için başvuru yapıldı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derneğin aynı isimle tekrar kurulamayacağını belirterek dava açtı. Ancak mahkeme ÇHD’nin bir mahkeme kararıyla değil idari bir kararla kapatıldığını belirterek açılan davayı reddetti.

ÇHD, 1974 yılında kuruldu. Deniz Gezmiş’in avukatlığını yapan Halit Çelenk gibi isimler kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu günden bugüne hak ve hukuk mücadelesi yürüttü. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sürecinde FETÖ ile mücadele adı altında çıkarılan bir KHK ile kapatıldı. Ancak ÇHD üyesi avukatlar, bürolarına mühür vurulmasına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiler.

İSİM TARTIŞMASI

OHAL’in sona ermesinin ardından ÇHD isminden vazgeçmeyeceklerini belirten dernek yönetici ve üyeleri aynı isimle kurulmak için 2019 yılında başvuru yaparak dernekler kütüğüne kayıt yaptırdılar. Dernek genel kurulunu dahi yaptı. Ancak Ankara İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü derneğe bir yazı göndererek Dernekler Kanunu’na aykırı bazı noksanlıklar olduğu belirtti. Ayrıca derneğin ismini de değiştirmesi istedi. ÇHD üyeleri eksikleri giderdi. Ancak ÇHD’nin hukuksuz bir şekilde kapatıldığı belirtilerek isim değişikliği konusunda geri adım atılmadı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İsim konusu Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başsavcılık ÇHD’nin feshedilmesi için dava açtı. Dava Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme ÇHD’nin bir mahkeme kararıyla değil, idari bir işlem olan KHK ile kapatıldığını kanun hükmünün yoruma ihtiyaç duymayacak kadar açık olduğu belirterek açılan davayı reddetti. Ancak Başsavcılık verilen bu karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.