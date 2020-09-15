Yargıtay ÇHD davasında kararını açıkladı

15 Eylül 2020 Salı, 17:06

Halk TV'de yer alan habere göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında kararını verdi. Yargıtay kararında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ölüm orucu eyleminin ardından hayatını kaybeden Ebru Timtik, Barkın Timtik, Ezgi Çakır hakkında verilen cezaların bozulmasına hükmedildi.

10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 18 yıl hapis cezası alan Barkın Timtik bozma kararı olmasına rağmen tahliye talepleri reddedildiği için hapisten çıkamayacak.

TAHLİYEYİ YEREL MAHKEME BELİRLEYECEK

Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Ezgi Çakır’ın tahliyesini yerel mahkemeler belirleyecek. 208 günlük ölüm orucu eylemini noktalayan Aytaç Ünsal ile ÇHD’li avukatlar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir hakkında ise yerel mahkeme ile istinafın verdiği kararlar onandı.

NE OLMUŞTU?

ÇHD davasındaki avukatların, “örgüt üyeliği ve örgüte yardım” suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapisleri istenmişti.

‘BU HUKUKSUZ KARARI TANIMIYORUZ’

Halkın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, “Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından dosyamız hakkında verilen karar ile 14 avukat arkadaşımız hakkında verilen cezalar onanmıştır. Tüm dünyanın tanıklık ettiği hukuka aykırı bu cezaların onanması hukuksuzluğun, yasa tanımazlığın geldiği son noktayı göstermektedir. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz! Söz konusu karara ilişkin ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağız.”







