Çağdaş Macar ustalardan 'Işık Müziği' sergisi

09 Şubat 2021 Salı, 09:57

Macar Kültür Merkezi geçen yıllarda Bauhaus’un 100. yıldönümünü kutladığı sergisinde örneklerini sunduğu ışık sanatı eserlerinden yola çıkarak, kuratör Endre Lehel Paksi ile birlikte 'ışık müziği' kavramının peşine düşüyor.

Bunun için 20. yüzyılın başından bugüne kadar manuel ve dijital olarak hazırlanmış Macar sinestezi çalışmalarına yer vererek, bu evrensel sanatsal çabalarının arka planını ve felsefesini anlatan bir sergi hazırladı.

Sergide yer alan sanatçıların eserleri, görüp ve işittiğimiz şeyleri eşleştirmeye çalışırken, 20. yüzyılda icat edilen yeni teknolojilerle bu çabalara çeşitli imkan ve anlamlar kazandırıyor.

IŞIK MÜZİĞİ NEDİR?

Işık müziği konseptini 20. yüzyılda araştırmaya başlayan Rus Aleksandr Skraybin ve Danimarkalı Thomas Wilfred’den sonra, ilk popüler ‘ışık müzisyeni’ olarak 1920’lerde eserlerini yazan Macar kökenli Alexander Laszlo kabul edilir.

Laszlo, kendi bestelediği müzik eserlerine eşlik eden bir projeksiyon sistemi kurar.

Aynı dönem sinema ve animasyon, ardından soyut film gibi hibrid teknolojiler de icat edilirken, Bauhaus’un çoğu düşünürü ışık müziğini çağın tamamlayıcı sanat dalı olarak düşünür.

Böylece ışık müziği kavramı, o dönemden bugüne dek birçok sanatçıya ve sanat düşünüre ilham verir, çeşitli sanat eseri ve yaklaşımı doğurur: kibernetik yönetim, video sentezleyici ve sonrasında dijital görüntü geliştirme devriminin fırsatları gibi.

Macar Kültür Merkezi sanatseverleri çağdaş sanata uzanan bu yolculuğun önemli adımlarını atan György Kepes, Miklós Schöffer, Lajos Dargay gibi dünya sanat tarihinde de önemli rol alan Macar ustaların görsel-işitsel eserlerini keşfetmeye davet ediyor.

12 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleşecek açılış sonrasında sergi, Covid-19 önlemlerine uyularak şahsen de ziyaret edilebilecek.

Bu sergiyle birlikte aynı zamanda, kültür merkezinin "çevrimiçi sergi alanı" uygulamasının da başlangıcı olacak.