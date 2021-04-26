Çağlar direksiyonda; Leicester City, Crystal Palace karşısında
Leicester City, Crystal Palace ile bu akşam karşılaşacağı maç öncesi yaptığı paylaşımda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü öne çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nde bu akşam 22:00'de Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Leicester City, maç için resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye yer verdi. "Vardy, kartallara karşı" başlıklı maç afişinde Çağlar'ın Leicester City amblemli minibüsü kullandığı, bu sezon 13 gol kaydeden tecrübeli forvet Jamie Vardy'nin ise atlayış için hazırlandığı görülüyor.
Matchday #LeiCry pic.twitter.com/y3qPs3vj0H— Leicester City (@LCFC) April 26, 2021
Çağlar Söyüncü, bu sezon forma giydiği 17 maçın 13'üne ilk 11'de başladı. Başarılı stoper, lacivert-beyazlı ekipte taraftarın en sevdiği isimler arasında. 2016 yılındaki Premier Lig şampiyonluğuyla akıllara kazınan Leicester City, şu an ligin üçüncü sırasında yer alıyor.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı