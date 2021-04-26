Çağlar direksiyonda; Leicester City, Crystal Palace karşısında

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:43

İngiltere Premier Ligi'nde bu akşam 22:00'de Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Leicester City, maç için resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye yer verdi. "Vardy, kartallara karşı" başlıklı maç afişinde Çağlar'ın Leicester City amblemli minibüsü kullandığı, bu sezon 13 gol kaydeden tecrübeli forvet Jamie Vardy'nin ise atlayış için hazırlandığı görülüyor.





Çağlar Söyüncü, bu sezon forma giydiği 17 maçın 13'üne ilk 11'de başladı. Başarılı stoper, lacivert-beyazlı ekipte taraftarın en sevdiği isimler arasında. 2016 yılındaki Premier Lig şampiyonluğuyla akıllara kazınan Leicester City, şu an ligin üçüncü sırasında yer alıyor.