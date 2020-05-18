Çakırözer'den Gül'e "Barış Pehlivan" çağrısı: Görüntüleri izleyin, gereğini yapın!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:45

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklu gazeteci Barış Pehlivan'ın, Silivri Cezaevi’nde infaz memuru tarafından darp edildiği ana ilişkin görüntüleri TBMM gündemine taşıdı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü. Pehlivan'ın cezaevinde yapılan kabul sırasında bir infaz koruma memuru tarafından sözlü ve fiili kötü muameleye uğradığı öğrenilirken, Pehlivan'ın avukatları tarafından yapılan suç duyurusuna savcılık takipsizlik kararı vermişti. Geçen gün ortaya çıkan cezaevi kameraları görüntülerinde Pehlivan’a yapılan kötü muamele ortaya çıkarken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşananları Meclis gündemine taşıdı.

"CEZAEVİ YETKİLİLERİ İLE SAVCILAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK MI?"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle Meclis’e soru önergesi veren Çakırözer, “Savcılığın ‘darp’ olayının olmadığını öne sürerek, yapılan sözlü ve fiili kötü muamele için ‘dezenformasyon faaliyeti’ şeklinde ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Oraya çıkan görüntüler yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermekte. Barış Pehlivan’a yönelik sözlü ve fiili kötü muameleyi gerçekleştiren ve olayla ilişiği bulunan ilgili infaz koruma memuru, orada bulunan diğer cezaevi yetkilileri ile savcılar hakkında bir işlem başlatılacak mı?” diye sordu.

"HUKUK KATLİAMI"

Barış Pehlivan ve aynı suçtan tutuklanan Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in haksız, hukuksuz cezaevine konulduğunu belirten Çakırözer, “Barış Pehlivan ve 5 gazeteci alenileşmiş bir haberi yaptıkları için 2 ayı geçen süredir haksız, hukuksuz tutuklular. Ortada büyük bir hukuk katliamı var. Şimdi Barış Pehlivan’a yönelik sözlü ve fiili kötü muamele bu hukuksuzluğu katlanarak arttırıyor. Konumu dolayısıyla size karşılık verme şansı olmayan birine bu şekilde yapılan sözlü ve fiili kötü muamele açık bir şekilde en ağır hak ihlalidir. Devlet bunu yapan sorumlulardan hesap sormak zorundadır” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİNİZ Mİ?”

Çakırözer, önergesinde Bakan Gül’ü Pehlivan’a yönelik yapılan sözlü ve fiili kötü muamele görüntülerini izleyip izlemediğini sorarak, “Adalet Bakanı olarak bu kabul edilemez tutuma ilişkin görüntüleri izlediniz mi? Cezaevi kamerasına yansıyan bu görüntüler size göre kötü muamele değil midir? Sorumlular hakkında gereğini yapmak için neden bekliyorsunuz” dedi.

Çakırözer, Bakan Gül’den şu sorulara yanıt istedi:

* Barış Pehlivan’a yönelik sözlü ve fiili kötü muamelenin ardından Pehlivan ve avukatının yaptığı suç duyurusu sonrasında kamera görüntüleri izlenmiş midir? Kameralara yansıyan görüntülere rağmen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama nasıl yapılmıştır?

* Avukatların ‘Barış Pehlivan’ın cezaevine girişinden koğuşa gidene kadarki tüm görüntüleri dakika dakika paylaşın, kamuoyu ikna olsun’ çağrısı neden yanıtsız bırakılmıştır? Çağırı yanıtsız bırakılarak, görüntüleri yayınlamamakla yaşananlar kamuoyundan gizlenmek mi istenmiştir?

* Basına yansıyan görüntüler sonrasında Barış Pehlivan’a yapıldığı belli sözlü ve fiili kötü muameleler konusunda yeni bir inceleme, soruşturma açılacak mıdır?

* Barış Pehlivan’a yönelik sözlü ve fiili kötü muameleyi gerçekleştiren ve olayla ilişiği bulunan ilgili infaz koruma memuru, orada bulunan diğer cezaevi yetkilileri ile darp iddialarının üstünü örten savcılar hakkında bir işlem başlatılacak mı?

* 74 gündür cezaevinde tutulan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve 4 gazeteci neden hala tecritte tutulmaktadır? Tecrit halini sonlandırıp, bu insanların kendi istedikleri diğer tutuklularla bir araya getirmeyi düşünüyor musunuz?