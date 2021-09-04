Çalıştığı gemide hayatını kaybeden oğullarının ölümüne şüpheyle bakıyorlar
Gant Denizcilik’e bağlı Erkul S isimli gemide 6 aydır üçüncü kaptan olarak çalışan Uğur Kır, geçirdiği iş kazasından 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aile olayın soruşturulmasını istiyor.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olan Uğur Kır (23), 2 Temmuz 2021 günü Güney Afrika açıklarında çalıştığı Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı.
Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bir hastaneye götürülen Kır’a doku zedelenmesi teşhisi konularak istirahat etmesi istendi. Ancak Uğur Kır, çalıştığı gemiyle Liberya’dan Çin’e doğru giderken durumu ağırlaştı ve limana ulaşamadan hayatını kaybetti. Daha sonra Cape Town’dan Türkiye’ye getirilen Uğur Kır’ın cenazesi 3 Ağustos günü Giresun’un Çanakçı ilçesi Deregözü köyünde toprağa verildi.
AİLESİ: TATMİN EDİCİ SONUCA ULAŞAMADIK
Uğur Kır’ın ölümü üzerinde şüpheyle duran ailesi, cenazeyle birlikte gönderilen eşyaların arasından Uğur’a ait iki adet cep telefonunun çıkmaması üzerinde şüpheli durumun aydınlatılmasını istedi. Ailenin yaptığı açıklamada, avukatları aracılığıyla taraflar arasında yapılan görüşmelerde tatmin edici bir sonuca ulaşamadıklarını belirtildi.
Ortada şüpheli bir durumun olduğunu, bu durumun aydınlatılması adına cep telefonlarının kilit bir rol oynadığını ifade eden aile, telefonların herhangi bir tahribata uğramadan savcılık tarafından incelenmesi için kendilerine teslim edilmesini talep ettiler. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Uğur Kır’ın ailesi, yasal yollarla haklarını arayacaklarını vurguladı.
Video Haberler
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
- Mevsimin ilk karı yağdı! Fotoğraf ve video çektiler
- 'İlk defa' savunması da kurtaramadı
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Hemzemin geçitte facia!
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!