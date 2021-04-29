RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisi hakkında karar
RTÜK, Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız adlı diziye bazı sahnelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte olduğu belirterek para cezası kesti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Camdaki Kız adlı dizinin bazı sahnelerinde "milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığı" kararına vardı. Bu nedenle dizinin yayınlandığı Kanal D'ye para cezası verileceği belirtildi.
Dizide “Nalan” karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter “Sedat”ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, “Nalan” karakteri ile evlenme arifesinde olan “Sedat”ın evli bir kadın olan “Cana” karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikâyenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu ileri süren Üst Kurul, Kanal D’ye yaptırım kararı aldı.
TV100'ün haberine göre; RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından “Nalan” karakterine küçüklükten itibaren "bekâret korsesi" olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle “Nalan”ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurlarını tespit etti.
Raporu hazırlayan uzmanın, 6112 sayılı Kanunda bulunan yayınlar "manevî değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinin ihlal edildiği önerisini haklı gören Üst Kurul, müzakerelerin sonunda Kanal D’ye idari para cezası verilmesine karar verdi.
Video Haberler
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
- “Katliam önlendi” dediği operasyonun görüntüleri
- Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- Koca'dan korkutan açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı