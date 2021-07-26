Çanakkale'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik hap, 538 kök kenevir bitkisi, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 5 adet kağıda emdirilmiş şerit LSD uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte içki üretiminde kullanılan anason yağı, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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